Стамбульский «Бешикташ» нацелился на подписание 26-летнего сербского нападающего Душана Влаховича.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации известного авторитетного инсайдера Николо Скиры, турецкий гранд всерьез намерен побороться за звездного игрока, который покидает туринский «Ювентус». Ранее руководство итальянского клуба официально подтвердило, что переговоры с форвардом о новом трудовом соглашении зашли в тупик, и стороны не смогли договориться по условиям контракта.

В трансфере игрока ключевую роль играет личная сильная заинтересованность нового главного тренера «черно-белых» Винченцо Итальяно. Специалист прекрасно знаком с игровыми качествами нападающего, так как они ранее успешно сотрудничали в «Фиорентине».

Тем не менее, сам Влахович пока не спешит принимать предложение стамбульцев: форвард планирует занять выжидательную позицию, чтобы тщательно оценить другие варианты продолжения карьеры, которые могут поступить от европейских топ-клубов.