Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после уверенной победы над Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Форвард отметил, что приехал на мировое первенство с большими амбициями и намерен добиться значимых успехов вместе с национальной командой. По словам Винисиуса, хорошая физическая форма позволяет ему максимально эффективно помогать партнёрам и приносить пользу сборной на поле.
«Я приехал на этот турнир, чтобы добиваться больших побед вместе с Бразилией. Когда чувствую себя хорошо и нахожусь в оптимальных кондициях, могу полностью отдаваться игре и приносить результат команде.
Этот результат очень важен для нас. Мы забили несколько мячей, что должно добавить уверенности перед следующими матчами. Хотя, если честно, у нас было достаточно моментов, чтобы отличиться ещё больше», — заявил футболист в интервью пресс-службе ФИФА.