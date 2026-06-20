Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями после уверенной победы над Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Форвард отметил, что приехал на мировое первенство с большими амбициями и намерен добиться значимых успехов вместе с национальной командой. По словам Винисиуса, хорошая физическая форма позволяет ему максимально эффективно помогать партнёрам и приносить пользу сборной на поле.

«Я приехал на этот турнир, чтобы добиваться больших побед вместе с Бразилией. Когда чувствую себя хорошо и нахожусь в оптимальных кондициях, могу полностью отдаваться игре и приносить результат команде.

Этот результат очень важен для нас. Мы забили несколько мячей, что должно добавить уверенности перед следующими матчами. Хотя, если честно, у нас было достаточно моментов, чтобы отличиться ещё больше», — заявил футболист в интервью пресс-службе ФИФА.