Тольяттинский «Акрон» официально объявил об уходе голкипера Александра Васютина, который покидает клуб в статусе свободного агента в связи с завершением срока действия контракта.

Александр Васютин globallookpress.com

31-летний вратарь защищал цвета тольяттинцев на протяжении последних двух сезонов, суммарно проведя за команду 23 матча во всех официальных турнирах, пять из которых пришлись на минувший игровой год-2025/2026.

За всё время выступлений в составе «Акрона» Васютин пропустил 31 мяч и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.