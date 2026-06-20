«Брайтон» проявляет предметный интерес к 27-летнему центральному защитнику «Венеции» и сборной Австрии Михаэлю Свободе.

Михаэль Свобода globallookpress.com

Защитник в данный момент находится со своей национальной командой на чемпионате мира. Английский клуб готов активировать пункт об отступных в контракте футболиста и выплатить за него 5 миллионов евро.

Отметим, что в минувшем сезоне Серии Б Свобода провел за итальянский клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить три гола, отдать две результативные передачи и получить семь желтых карточек.