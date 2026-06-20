Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о начале сборов команды.

Сергей Семак globallookpress.com

«Сезон был сложный. Я думаю, важно было и ребятам, и тренерскому штабу немножко отдохнуть и переключиться. Прежде всего, психологически отдохнуть. Я думаю, месяца было достаточно, но ребята участвовали в качестве сборников в товарищеских матчах, некоторые на чемпионате мира сейчас. Конечно, с этим будут определенные вопросы — в каком состоянии команда подойдет к первым официальным матчам — но это все рабочие моменты, с которыми мы будем разбираться по ходу дела/

27 числа игроки сборных присоединятся к нам. Дркушич — немножко позже по личным причинам. Но самые поздние у нас, конечно, это Дуглас и Луис. Пока здесь никто не может ответить, когда они к нам вернутся/

Андраде готов. Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.

Подписание Андраде? Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию. Плюс есть другие вопросы, которые могут возникнуть. То есть у нас в этой предсезонной подготовке большая вероятность того, что может уйти какое-то количество игроков. И мы должны быть готовы, чтобы своевременно и как можно быстрее их заменить», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, на одно очко опередив второй «Краснодар».