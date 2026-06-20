Пресс-служба «Реала» сделала заявление относительно информации о переговорах по трансферу хавбека «Баварии» Майкла Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

«В ответ на сообщения в различных СМИ о предполагаемом интересе нашего клуба к игроку "Баварии" Майклу Олисе, "Реал" Мадрид хотел бы заявить, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с вышеупомянутым игроком, его представителями или кем-либо из его окружения.

"Реал" также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с "Баварией", с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности.

Оба клуба всегда поддерживали отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, что отражается, среди прочего, в общем убеждении, что любой потенциальный интерес к игроку, принадлежащему другому клубу, должен сначала быть урегулирован между самими клубами в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые исторически регулировали отношения между "Баварией" и "Реалом"», — сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Действующий контракт игрока с мюнхенской командой рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Олисе провел 52 матча во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 31 результативную передачу.