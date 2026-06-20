Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе в команду форварда Александра Кокорина.

Александр Кокорин globallookpress.com

«С Сашей я еще не разговаривал, никаких контактов не было. Думаю, что мы с ним свяжемся и поговорим. Все возможно, но такой переход вряд ли произойдет. Не исключаем, что Кокорин может пополнить команду. Я в футболе уже ничего не исключаю», — приводит слова Газизова «Советский спорт».

Напомним, что по окончании прошлого сезона 35-летний Кокорин покинул кипрский «Арис» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.