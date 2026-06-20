Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, как обстоят дела с продлением контракта ключевого полузащитника красно‑белых Эсекьеля Барко.

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Мы уже долгое время ведём переговоры и очень близки к сделке. Но людям надо понять, что, когда речь идёт о долгих переговорах по контракту на четыре‑пять лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом. Игрок хочет остаться в „Спартаке“. Я не обращаю внимания на внешний шум. Я верю тому, что люди мне говорят в лицо. Если человек говорит, что хочет остаться, то я ему верю.

Когда начинаешь переговоры, то, конечно же, финансовый вопрос важен. Но это важно на начальном этапе, чтобы стороны понимали, хотят ли вести диалог. Этот этап мы уже преодолели. Мы продолжительное время ведём переговоры и близки к завершению сделки», — сказал Кахигао в видео на YouTube‑канале «Спартака».

Ранее в СМИ появилась информация, что Барко намерен вернуться в аргентинский «Индепендьенте». За «Спартак» он играет с лета 2024 года. Всего в минувшем сезоне хавбек провёл 37 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов. Портал Transfermarkt сейчас оценивает его в € 16 млн.