Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью лично заблокировал продажу нападающего Гонсало Гарсии, дав понять руководству клуба, что расставаться с 22-летним уругвайским футболистом сейчас не время.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Как сообщает Marca, португальский специалист видит в форварде серьезную перспективу, считает его игровой профиль идеально подходящим под свои тактические схемы и планирует предоставить игроку шанс закрепиться в основном составе, внимательно оценив его возможности на предстоящих предсезонных сборах.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне-2025/2026 Гонсало Гарсия уже успел получить солидную игровую практику в первой команде мадридцев, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 39 сыгранных матчах во всех официальных турнирах.