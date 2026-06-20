Центральный полузащитник «Акрона» Кристиан Бистрович рассказал об очень непростом сезоне для его команды и выразил надежду, что такого больше не повторится.

Кристиан Бистрович globallookpress.com

«Думаю, что мы всё оставили прошлый сезон позади. Когда я ушёл в отпуск, не думал об этом и хотел просто забыть. Мы знаем, что "Акрон" не заслуживал вылета. Будем надеяться, что такой сезон не повторится. У нас была хорошая команда, просто немного не получилось во второй части сезона», — сказал Бистрович «СЭ».

По итогам сезона «Акрон» финишировал на 13‑й строчке в таблице РПЛ и вынужден был играть стыковые матчи с «Ротором» (2:0, 0:1). Только благодаря победе над ним тольяттинцы смогли отстоять место в элитном дивизионе.