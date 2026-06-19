Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал причины неудачной игры команды во второй части минувшего сезона РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Помните, зимой в Турции я вам говорил, что у нас есть два незаменимых футболиста? К сожалению, сам футбол подтвердил мою правоту. Уровень исполнения в завершающей стадии атаки и обороны — это самое главное. А без Бориско и Хиля мы оказались неконкурентоспособными для решения самых высоких задач.

Плюс Филин и Мендель — это стабилизирующие элементы, позволявшие нам бетонировать зоны, которые начинали проседать. Надёжные и незаменимые киборги. Кто-то говорил, что это игроки не высочайшего класса, но для "Балтики" они значили и значат очень много. Важно не только то, что они делают на поле, но и как ведут себя в жизни, управляют коллективом, заряжают молодёжь на тренировках. Травмы Саши и Андрея нас тоже подкосили. Конкуренции на ключевых позициях "Балтике" в весенней части сезона не хватило», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

Калининградский клуб занял шестое место в турнирной таблице по итогам прошедшей кампании, набрав 46 очков. «Балтика» отстала от ставшего третьим «Локомотива» на 7 баллов.