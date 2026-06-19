Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о трансферных целях команды в межсезонье.

Павел Пивоваров globallookpress.com

«Всё будет зависеть от тренировочного процесса. Сейчас у нас достаточно много футболистов: подтянулась молодёжь, вернулись восстановившиеся после травм игроки. Главный вопрос на сегодня — как оптимально задействовать этих ребят. Дальше, по ходу сборов, первых товарищеских и официальных матчей, станет яснее. Никто не застрахован от травм, плюс могут появиться предложения по кому-то из состава — тогда будем принимать решения.

На данный момент команда в значительной степени укомплектована. При этом мы понимаем наши слабые места, анализируем их и находимся в переговорах с потенциальными новичками. Исходя из текущего количества игроков, вопрос о новых подписаниях остро не стоит», — цитирует Пивоварова «Советский спорт».

«Динамо» в минувшем сезоне заняло седьмое место в РПЛ, набрав 45 очков.