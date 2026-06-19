Руководство «Барселоны» начало сомневаться в правильности своего решения расстаться с 37-летним нападающим Робертом Левандовским, который покинул каталонскую команду по окончании сезона. Об этом сообщает спортивный ресурс The Touchline.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По данным инсайдеров, в мае боссы сине-гранатовых были уверены, что легко подберут качественную альтернативу польскому ветерану. Однако на практике трансферные переговоры по переходу Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико» и Жоао Педро из «Челси» продвигаются значительно тяжелее, чем рассчитывал клуб.

Левандовски защищал цвета «Барселоны» с лета 2022 года. В своем заключительном сезоне за блауграну польский форвард провел 46 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 забитых мячей и четыре результативные передачи.