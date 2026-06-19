Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью видит в центральном защитнике «Манчестер Сити» Рубене Диаше приоритетную трансферную цель для укрепления оборонительной линии команды.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Королевский клуб изучал возможность приобретения португальца еще до того, как оформил переход Ибраима Конате. Об этом информирует авторитетное испанское издание AS. При этом источник подчеркивает, что данный трансфер в стан «сливочных» выглядит практически неосуществимым. Руководство «Манчестер Сити» категорически отказывается рассматривать варианты с продажей ключевого лидера своей защиты.

В завершившемся игровом сезоне Диаш выходил на поле в 33 официальных встречах во всех турнирах, сумев забить два мяча. Его долгосрочный контракт с английским клубом имеет юридическую силу до лета 2029 года.