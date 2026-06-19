Полузащитник Даниил Уткин вернулся в стан «Краснодара». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Даниил Уткин globallookpress.com

«Воспитанник академии снова будет выступать в составе быков. Полузащитник присоединился к клубу в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года. Добро пожаловать домой, Даниил!», — говорится в заявлении клуба.

В последнее время Уткин принадлежал «Ростову», но на правах аренды выступал за «Ахмат», «Балтику» и «Торпедо». Футболист выступал за черно-белых на правах аренды во второй части минувшего сезона. За это время он забил три гола и четыре результативные передачи в 13 матчах.