Форвард казанского «Рубина» Марвин Чуни проведет сезон-2026/27 в словенской «Олимпии». Клуб из Любляны арендовал 24-летнего албанского нападающего до лета 2027 года, о чем официально сообщила пресс-служба команды.

Марвин Чуни globallookpress.com

Прошлый игровой год центральный нападающий также провел в аренде, выступая в Италии за «Сампдорию» и «Бари». В общей сложности в составе этих клубов он выходил на поле в 33 встречах и записал на свой счет два гола. «Рубин» выкупил права на Чуни у «Фрозиноне» осенью 2024 года.

В футболке казанцев нападающий успел отыграть 14 официальных матчей, в которых не сумел отметиться забитыми мячами или результативными передачами.