Матч 2-го тура чемпионата мира Канада — Катар состоится 19 июня в 01:00 мск на арене «БЦ Плейс» в канадском Ванкувере. В небольшом анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Обе команды из группы В, где ко второму туру сложилась равная ситуация по очкам. Канада в прошлом туре сыграла 1:1 с Боснией и Герцеговиной, а сборная Катара с тем же счетом сыграла со Швейцарией.

Сборную Канады можно считать фаворитом встречи. Хозяева мундиаля давно не знают вкуса поражений и в отличие от соперника имеют куда более результативную игру. Катарцы же за 4 матча имеют один забитый мяч и ничья со Швейцарией — это действительно отличный результат для команды, которая считается андердогом. Удастся ли Канаде сделать шаг на встречу к плей-офф?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Букмекеры представили такие коэффициенты: 1.27 — победит Канада, 5.80 — будет ничья, 12.0 — победит Катар.

ИИ предсказал разгромную победу Канады со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Канада — Катар смотрите на LiveCup.Run. Также на сайте доступна статистика и составы команд.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Канада — Катар в подробном онлайн-репортаже.