Английская Премьер-лига представила официальный календарь матчей на игровой год-2026/2027. Встречей открытия нового чемпионата станет противостояние лондонского «Арсенала» и вернувшегося в элиту «Ковентри Сити» , запланированное на 21 августа.

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