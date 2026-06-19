Английская Премьер-лига представила официальный календарь матчей на игровой год-2026/2027. Встречей открытия нового чемпионата станет противостояние лондонского «Арсенала» и вернувшегося в элиту «Ковентри Сити», запланированное на 21 августа.
Расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2026/2027:
21 августа, пятница:
«Арсенал» — «Ковентри Сити».
22 августа, суббота:
«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Эвертон» — «Кристал Пэлас»;
«Ипсвич Таун» — «Сандерленд»;
«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;
«Брентфорд» — «Тоттенхэм».
23 августа, воскресенье:
«Брайтон» — «Астон Вилла»;
«Манчестер Сити» — «Борнмут»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
24 августа, понедельник:
«Фулхэм» — «Челси».