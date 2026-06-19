Новый главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим определил полузащитника Мортена Юльманна и нападающего Франсишку Тринкау из лиссабонского «Спортинга» в качестве приоритетных трансферных целей для усиления состава «россонери». Об этом информирует Sky Sport Italia.

Рубен Аморим globallookpress.com

По данным источника, португальский специалист высоко ценит качества обоих футболистов. В частности, Юльманна он пытался переманить в «Манчестер Юнайтед» в период своей работы на «Олд Траффорд». Что касается Тринкау, то наставник миланцев видит в нем идеальное усиление атакующей линии благодаря его универсальности и умению закрыть любую позицию в передней линии.

В завершившемся сезоне Юльманн провел за португальский клуб 45 официальных встреч во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Статистика Тринкау в минувшем игровом году составила 54 матча, 13 голов и 18 ассистов.