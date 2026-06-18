Московский «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Владиславом Сарвели. Контракт с 28-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Владислав Сарвели globallookpress.com

Форвард пополнил состав «железнодорожников» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 65 играх команды во всех турнирах, сумев записать на свой счет семь забитых мячей и девять результативных передач.

«Благодарим Влада за годы, проведённые в команде и вклад в общие победы. Удачи и успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».