Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от победы Англии над Хорватией (4:2) в матче первого тура группы L ЧМ-2026.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Матч Англии и Хорватии смотрел только первый тайм. Утром увидел счёт 4:2. До матча так и думал, что англичане по игре и подбору футболистов сильнее хорватов. Знал, что Хорватия даст бой. Но у Англии есть такие футболисты в атаке, как Гарри Кейн, которые решают исход матчей. Видел, как он забил пенальти и гол головой. Англичане по составу превосходят соперника, хотя я болею за хорватов», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Англичане возглавили квартет по итогам первого тура, хорваты же четверку команд группы L замыкают из-за худшей разницы мячей.