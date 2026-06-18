Бывший российский футболист Роман Павлюченко высказался о том, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026.

Роман Павлюченко globallookpress.com

«Трудно сказать, чего добилась бы сборная России на чемпионате мира. Есть очень много африканских команд, но они, зараза, все хорошие и бьются. Можно посмотреть матч Португалии и Конго. Всем тяжело. Думаю, сборная России вышла бы из группы, а дальше — не знаю. Вопрос в том, какие бы были соперники. Считаю, наша сборная дала бы бой любой команде на чемпионате мира. А по результатам тяжело сказать, когда сборная не играет на таких турнирах», — цитирует Павлюченко « Чемпионат ».

Напомним, что сборная России с 2022 года отстранена от участия во всех международных турнирах.