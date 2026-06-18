Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий оценил шансы «Спартака» в борьбе за золотые медали РПЛ в новом сезоне и высказался по поводу усиления состава на некоторых позициях.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Это совершенно деликатный вопрос по поводу состава. Дело философии, вкусов и самих главных тренеров. У меня лично никаких рекомендаций нет. "Спартак" по составу должен был бороться за чемпионство и в прошлом сезоне. У них сейчас есть футболисты для того, чтобы бороться за титул», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команда Хуана Карлоса Карседо финишировала на четвёртой строчке в РПЛ и завоевала Кубок России.