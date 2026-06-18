Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Турнир пока что проходит блестяще, лучшие игроки пришли на вечеринку: Килиан Мбаппе, Винисиус, Лионель Месси, а теперь еще и Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Главный вопрос, пожалуй, в том, имеет ли вообще значение победа Англии на чемпионате мира, если она продолжит демонстрировать один из лучших атакующих стилей на турнире.

Как бы Англия ни играла, она не является фаворитом чемпионата мира. Они могут проиграть Франции, Испании и Аргентины, независимо от выбранной стратегии.

Смелость атаковать каждого соперника с такой же вероятностью приведет к несовершенству игры, как и к впечатляющим победам, но у нации, наконец, может появиться команда, в которую она сможет влюбиться», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, что англичане стартовали на ЧМ-2026 с победы над Хорватией с результатом 4:2.