Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о продлении контракта с сине-бело-голубыми.

Вячеслав Караваев globallookpress.com

«Эмоции только положительные. Я уже довольно давно в клубе, очень люблю и уважаю всех, кто в нем работает, наших болельщиков. Очень рад остаться. И тому, что клуб меня ценит. Постараюсь отплатить своим вкладом в новые победы», — цитирует Караваева «Матч ТВ».

Ранее футболист продлил контракт с действующими чемпионами России на два года с возможной пролонгацией соглашения еще на один сезон.

Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года.