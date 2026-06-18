Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о своем участии в гонке бомбардиров на ЧМ-2026.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Конечно, я видел, как ребята забивали голы, и я не люблю слишком концентрироваться на других людях, но я думаю, что для спортсмена естественно стремиться к наивысшим результатам, и, очевидно, все эти ребята начали очень хорошо.

Как нападающий я, очевидно, хочу забить как можно раньше, поэтому я всегда держу в уме, что конкуренция помогает мне повышать свой уровень. Знаете, для этого и существует чемпионат мира — чтобы лучшие игроки могли показать себя на самом высоком уровне, так что, конечно, приятно забить пару голов», — цитирует Кейна ESPN.

Капитан английской сборной дважды забил в победном матче 1-го тура группового этапа против Хорватии (4:2).