Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о своих амбициях бороться за победу в Российской Премьер‑лиге и также добавил, что руководство клуба должно стремиться ставить такие же цели не только на словах.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Конечно, мне хочется выиграть золото. "Локомотив" — большой клуб, который ставит амбициозные цели и должен быть наверху. У руководства, конечно, тоже есть такое желание. Оно есть у всех. Но это желание не должно быть голословным — надо подкреплять его правильными шагами. Всё взаимосвязано: футболисты, дальнейшие шаги, комплектование — всё должно работать в едином ритме», — сказал Галактионов «Чемпионату».

В этом сезоне «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России. 42‑летний Галактионов работает в клубе с 2022 года.