Мадридский «Реал» после приобретения Марка Кукурельи готов продать Франа Гарсию, выступающего на позиции левого защитника.

Фран Гарсия globallookpress.com

По данным Diario de Sevilla, активный интерес к 26‑летнему игроку проявляет «Бетис». Сумма сделки может составить от 7 до 10 млн евро.

Гарсия — воспитанник академии «сливочных». В минувшем сезоне он сыграл за «Реал» 23 матча, забил один гол и сделал один ассист. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Фран сыграл за сборную Испании два матча. Также в его активе есть выступления за «Райо Вальекано».