Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал, почему он решил перейти из «Челси» в мадридский «Реал».

Марк Кукурелья globallookpress.com

«За полтора‑два дня всё было решено. Для меня это даже лучше — всё произошло быстро, без лишней головной боли.

Были разные варианты, но когда появился „Реал“, я даже не задумывался. Считаю, что это уникальная возможность. Играть за „Реал“ — большая честь, и не многие футболисты могут этим похвастаться. У этого клуба есть особая магия. Даже не знаю, как это объяснить. Это что‑то непредсказуемое. Думаю, мы много раз видели это в их исторических камбэках.

В жизни бывают разные этапы. Мне пришлось принять важное решение, и у меня нет никаких сомнений в его правильности. Любой футболист мечтает выступать на самом высоком уровне и играть за великие клубы. Когда ты ребёнок, ты мечтаешь играть в лучших командах мира, и, думаю, „Реал“ — одна из таких команд. Это клуб, у которого больше всего титулов Лиги чемпионов», — сказал левый латераль в интервью El Mundo.

Напомним, что 27‑летний защитник является воспитанником «Барселоны», которую покинул в 2018 году. Также он выступал за «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон». Сейчас Кукурелья со сборной Испании находится на ЧМ‑2026.