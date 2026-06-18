Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант усиления состава вингером «ПСЖ» Брадли Баркола.

Брадли Баркола globallookpress.com

Как сообщает сайт The Independent, «канониры» готовят официальное предложение по 23‑летнему футболисту и скоро направят его в офис парижан.

«ПСЖ» не намерен отпускать Баркола, но может не устоять, если последует щедрое предложение со стороны «Арсенала». Сейчас хавбек находится на ЧМ‑2026 в расположении сборной Франции.

В этом сезоне Баркола сыграл 49 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. Сейчас его оценивают в € 70 млн, а его контракт действует до 2028 года.