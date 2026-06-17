Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ЧМ-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Сергей Семак globallookpress.com

Напомним, что впервые в истории турнира в нем принимает участие сразу 48 национальных команд.

«Меня как специалиста и как болельщика не покидает мысль, что это всё про деньги: больше матчей — больше денег. Разница в уровне команд достаточно значительная. И не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от турнира такого уровня. Мне кажется, Америка впереди планеты всей по коммерции в спорте.

И нас тоже не минует эта участь. Всё теснее связывается спорт с бизнесом, те паузы, которые делаются, чтобы попить воды, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая также является источником пополнения бюджета ФИФА», — отметил Семак в эфире Sputnik.