Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный высказался по поводу восстановления игрока Вадима Ракова после повреждения. По словам медика, сейчас футболиста ничего не беспокоит.

Вадим Раков globallookpress.com

«На данный момент Вадима Ракова ничего не беспокоит, но программа в отпуске у него была сложнее, чем у остальной команды. Совместно с тренером по физподготовке мы разработали для него индивидуальный протокол, включающий много беговых упражнений. При их выполнении у Вадима не возникало никаких болевых ощущений — он эмоционально и физически готов. Дополнительно мы сделаем серию тестов именно на область, которая была травмирована.

Сейчас Раков приступает к тренировкам в общей группе, но параллельно мы будем отслеживать ситуацию. Травма, которая случилась у него в "Крыльях", нетипична и входит в процент осложнений. Это требует постоянного индивидуального контроля. Но на данный момент Вадим готов и, думаю, должен всех нас порадовать», — цитирует Калюжного «Чемпионат».