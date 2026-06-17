Ветеран «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о продолжающейся карьере Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Мне в последнее время нравятся программы, в которых задают вопрос: "Ну что, Месси уже на сходе? Роналду на сходе?" Еще кого‑то из великих называют… Мне хочется всем этим людям сказать: "Это вы на сходе, елки‑палки. А они — нет". Эти люди или умеют играть, или не умеют. Вот и все.

Еще стоял вопрос по поводу того, надо ли брать Неймара на чемпионат мира. Я вспоминаю одну историю о моем друге Андрее Аршавине и чемпионате Европы, на котором мы заняли третье место. Он для нас был триумфальным, мы там великолепно сыграли, только радоваться оставалось за нашу команду. В последнем матче в группе Андрей был удален. И началось: "А надо ли его вообще брать? Мы три игры сыграем — вылетим, а он один или два матча пропустит". В итоге он забил в решающем матче голландцам. Вот так люди отвечают всем, кто в основном не играл в футбол и обсуждает, нужно или не нужно брать. В итоге это лучший футболист нашей страны за 15 лет вместе с Акинфеевым.

Всем, кто начинает обсуждать, надо ли брать Месси, Роналду и Неймара, я хочу сказать: "Ребята, я, например, смотрю футбол, потому что есть именно такие личности". Именно они решают судьбу матчей.

Конечно, (Месси) это выдающийся человек, который уже давно всем все доказал. Он полезный человек в любом возрасте. Пока они говорят: "Я могу и хочу", эти люди должны играть в футбол, в сборной в том числе», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, что Месси сделал хет-трик в матче чемпионата мира против Алжира (3:0).