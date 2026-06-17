Сборная Ирака потерпела поражение от команды Норвегии (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Ирак — Норвегия
Ирак — Норвегия globallookpress.com

На 29-й минуте норвежцы провели комбинационную атаку, которая закончилась забеганием Вольфе слева в штрафную Ирака и прострелом через неё к дальней штанге. Тахсин немного опоздал к эпизоду и не смог прервать передачу, а Эрлинг Холанн опередил Аль-Аммари и Али и в падении «внёс» мяч в сетку.

На 39-й минуте счет сравнялся. Джасим на самом краю поля на левом фланге обыграл Рюэрсона и отдал передачу на ход Аль-Аммари. Тот высоко навесил к дальнему краю вратарской Норвегии, где почему-то никто из защитников не сыграл плотно с Айменом Хуссейном, который в прыжке головой отправил мяч под перекладину.

На 43-й минуте Хассан разыграл мяч с иракским защитником, тот отдал неточный обратный пас, Холанн рванул прессинговать, и голкипер в падении выбил мяч прямо в ногу норвежца, от которой случился рикошет в ворота.

На 76-й минуте Эдегор навесил с углового к ближней штанге, где иракские защитники, отвлёкшись на Холанна, упустили Лео Эстигора — и свежий защитник головой уверенно вколотил мяч в сетку.

А в компенсированное время Кристиан Торстведт установил окончательный счет.

Результат матча

ИракБагдадИрак1:4НорвегияНорвегияОсло
0:1 Эрлинг Холанд 29' 1:1 Айман Хуссейн 39' 1:2 Эрлинг Холанд 43' 1:3 Лео Эстигор 76'
Ирак:  Хуссейн Али (Ахмед Касем 73'),  Зайд Тахсин,  Мерхас Доски,  Ибрахим Баеш (Mohamed Ali 78'),  Амир аль-Аммари,  Айман Хуссейн,  Jalal Hassan,  Akam Hashim,  Zaid Ismael (Marko Farji 59'),  Jasmin Elaibi Ali Jassim (Mustafa Saadoon 73'),  Ali Al-Hamadi (Зидан Икбал 59')
Норвегия:  Эрьян Нюланд,  Давид Мёллер Вольфе (Кристиан Торстведт 73'),  Торбьёрн Хеггем,  Кристоффер Аер,  Юлиан Рюэрсон,  Фредрик Аурснес (Лео Эстигор 73'),  Сандер Берге,  Мартин Эдегор (Патрик Берг 81'),  Эрлинг Холанд,  Александр Сёрлот (Оскар Бобб 73'),  Антонио Нуса (Андреас Шельдеруп 73')
Жёлтая карточка:  Зайд Тахсин 86' (Ирак)

Сборная Норвегии с 3 очками возглавила группу I, на второй строчке Франция (3 очка), у команд Ирака и Сенегала по 0 баллов.

Во втором туре сборная Норвегии сыграет с Сенегалом, а команда Ирака встретится с Францией. Оба матча пройдут 23 июня.