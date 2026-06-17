Сборная Ирака потерпела поражение от команды Норвегии (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Ирак — Норвегия globallookpress.com

На 29-й минуте норвежцы провели комбинационную атаку, которая закончилась забеганием Вольфе слева в штрафную Ирака и прострелом через неё к дальней штанге. Тахсин немного опоздал к эпизоду и не смог прервать передачу, а Эрлинг Холанн опередил Аль-Аммари и Али и в падении «внёс» мяч в сетку.

На 39-й минуте счет сравнялся. Джасим на самом краю поля на левом фланге обыграл Рюэрсона и отдал передачу на ход Аль-Аммари. Тот высоко навесил к дальнему краю вратарской Норвегии, где почему-то никто из защитников не сыграл плотно с Айменом Хуссейном, который в прыжке головой отправил мяч под перекладину.

На 43-й минуте Хассан разыграл мяч с иракским защитником, тот отдал неточный обратный пас, Холанн рванул прессинговать, и голкипер в падении выбил мяч прямо в ногу норвежца, от которой случился рикошет в ворота.

На 76-й минуте Эдегор навесил с углового к ближней штанге, где иракские защитники, отвлёкшись на Холанна, упустили Лео Эстигора — и свежий защитник головой уверенно вколотил мяч в сетку.

А в компенсированное время Кристиан Торстведт установил окончательный счет.

Результат матча Ирак Багдад 1:4 Норвегия Осло 0:1 Эрлинг Холанд 29' 1:1 Айман Хуссейн 39' 1:2 Эрлинг Холанд 43' 1:3 Лео Эстигор 76' Ирак: Хуссейн Али ( Ахмед Касем 73' ), Зайд Тахсин, Мерхас Доски, Ибрахим Баеш ( Mohamed Ali 78' ), Амир аль-Аммари, Айман Хуссейн, Jalal Hassan, Akam Hashim, Zaid Ismael ( Marko Farji 59' ), Jasmin Elaibi Ali Jassim ( Mustafa Saadoon 73' ), Ali Al-Hamadi ( Зидан Икбал 59' ) Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе ( Кристиан Торстведт 73' ), Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Фредрик Аурснес ( Лео Эстигор 73' ), Сандер Берге, Мартин Эдегор ( Патрик Берг 81' ), Эрлинг Холанд, Александр Сёрлот ( Оскар Бобб 73' ), Антонио Нуса ( Андреас Шельдеруп 73' ) Жёлтая карточка: Зайд Тахсин 86' (Ирак)

Статистика матча 1 Удары в створ 5 8 Удары мимо 5 39 Владение мячом 61 2 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 12 Фолы 13

Сборная Норвегии с 3 очками возглавила группу I, на второй строчке Франция (3 очка), у команд Ирака и Сенегала по 0 баллов.

Во втором туре сборная Норвегии сыграет с Сенегалом, а команда Ирака встретится с Францией. Оба матча пройдут 23 июня.