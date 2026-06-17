Сборная Ирака потерпела поражение от команды Норвегии (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
На 29-й минуте норвежцы провели комбинационную атаку, которая закончилась забеганием Вольфе слева в штрафную Ирака и прострелом через неё к дальней штанге. Тахсин немного опоздал к эпизоду и не смог прервать передачу, а Эрлинг Холанн опередил Аль-Аммари и Али и в падении «внёс» мяч в сетку.
На 39-й минуте счет сравнялся. Джасим на самом краю поля на левом фланге обыграл Рюэрсона и отдал передачу на ход Аль-Аммари. Тот высоко навесил к дальнему краю вратарской Норвегии, где почему-то никто из защитников не сыграл плотно с Айменом Хуссейном, который в прыжке головой отправил мяч под перекладину.
На 43-й минуте Хассан разыграл мяч с иракским защитником, тот отдал неточный обратный пас, Холанн рванул прессинговать, и голкипер в падении выбил мяч прямо в ногу норвежца, от которой случился рикошет в ворота.
На 76-й минуте Эдегор навесил с углового к ближней штанге, где иракские защитники, отвлёкшись на Холанна, упустили Лео Эстигора — и свежий защитник головой уверенно вколотил мяч в сетку.
А в компенсированное время Кристиан Торстведт установил окончательный счет.
Результат матча
Сборная Норвегии с 3 очками возглавила группу I, на второй строчке Франция (3 очка), у команд Ирака и Сенегала по 0 баллов.
Во втором туре сборная Норвегии сыграет с Сенегалом, а команда Ирака встретится с Францией. Оба матча пройдут 23 июня.