Форвард сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанн отреагировал на победу команды в матче ЧМ-2026 с Ираком (4:1). Сам нападающий оформил дубль.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Мы ожидали победы и, к счастью, выиграли. Теперь все в Норвегии будут счастливы, и я надеюсь, что все будут праздновать.

Победа со счетом 4:1 в обычный день дебюта на чемпионате мира для всех нас — это здорово, это фантастика. Первый гол был хорош, а второй еще лучше», — цитирует Холанна VG.

22 июня норвежцы встретятся на мундиале с командой Сенегала. Ирак в этот день сыграет против Франции.