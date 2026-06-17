Экс-наставник «Динамо» Ролан Гусев рассказал о том, что консультировался с бывшим главным тренером бело-голубых Валерием Газзаевым в период своей работы в столичном клубе.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Постоянно были с Валерием Георгиевичем на связи. Мы много общались, обсуждали и обсуждаем до сих пор. Его советы для меня очень ценны, он всегда мог что‑то посоветовать перед игрой, после каждого матча созванивались, встречались, обсуждали. Своим опытным и мудрым взглядом Валерий Георгиевич очень помогает мне. Когда надо было, хвалил, мог и отчитать за какие‑то моменты.

Мог высказать свое мнение по позициям на поле или по моим решениям, которые ему не понравились. Здесь он говорил открыто, спрашивал, зачем я сделал так или так, и мы дискутировали на эту тему.

Из примеров могу рассказать о решении перейти на тройку центральных защитников в игре с "Сочи". Планировал, что по такой схеме можем сыграть и в ответном матче с "Краснодаром". Как раз ребята из штаба говорили мне: позвони Газзаеву, он всю жизнь в тройку играл. И вот мы обсуждали с Валерием Георгиевичем эту схему, он посмотрел и сказал, что команда пока не готова так играть, и перед таким важным кубковым матчем лучше не рисковать», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Гусев возглавил «Динамо» в конце 2025 года и покинул клуб в мае в связи с истечением срока контракта. Под его руководством команда финишировала седьмой в РПЛ и дошла до финала Пути РПЛ Кубка России.