Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможных изменениях в составе команды этим летом.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Всегда стараемся стабилизировать состав. Команда точно будет готова физически, организована — дальше вопрос исполнителей. На последней пресс-конференции я говорил, мы способны сделать шаг вперед, если сохраним состав и проведем точечные действия по комплектованию. Массовость нам не нужна, много игроков не требуется. Но если сделаем точечные шаги, будем способны сделать шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице. Спортивный отдел прорабатывает этот вопрос», — приводит слова Галактионова « Спорт-Экспресс ».

Напомним, что «Локомотив» занял третье место по итогам прошлого сезона РПЛ и стал бронзовым призером.