Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о слухах вокруг полузащитника команды Алексея Батракова в связи с возможным переходом в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Неоднократно говорил, что готов обсуждать только конкретику и факты. Насколько мне известно, в клубе не было официальных предложений и переговоров. Поэтому слухи мне комментировать сложно», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Полузащитник в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач.