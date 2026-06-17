Российский защитник Никита Чернов заявил, что он не верил в свое возвращение в московский «Спартак». Ранее игрок выступал на правах аренды за «Крылья Советов».

Никита Чернов globallookpress.com

1 июня «Спартак» сообщил о расставании с Черновым из-за истечения контракта.

«Последние месяцев семь‑восемь понимал, что мало вариантов вернуться обратно. На днях с "Крыльями" всё должно окончательно решиться. От этого есть чувство радости и облегчения — закончились все эти арендные штуки. Хочется максимально быть включенным в процесс и понимать, что по будущему у тебя всё решено», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Чернов играл за спартаковцев с февраля 2022 года.