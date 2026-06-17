Мадридский «Реал» официально сообщил о трансфере португальского полузащитника Бернарду Силвы, который присоединился к испанскому гранду после завершения контракта с «Манчестер Сити».

Бернарду Силва globallookpress.com

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2028 года.

Ранее в прессе писали, что Бернарду Силва будет зарабатывать в Мадриде около 20 миллионов евро в год. Кроме того, футболист получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро, а агент игрока Жорже Мендеш и отец полузащитника заработают ещё около 10 миллионов евро в качестве комиссионных выплат.

Минувший сезон получился для португальца не самым результативным в карьере: в 53 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах он забил три мяча и отдал пять голевых передач.

В прошлом сезоне «Реал» стал вторым в Примере и остался без трофеев. Летом клуб возглавил Жозе Моуринью.