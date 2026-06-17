Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с защитником Максимом Шнапцевым, который ранее выступал за «Пари Нижний Новгород». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Максим Шнапцев globallookpress.com

Максим — воспитанник академии «Локомотива». В составе молодежных команд железнодорожников он выступал в ЮФЛ-2, ЮФЛ-1 и молодежном первенстве России.

В 2023 году Шнапцев перешел в «Пари Нижний Новгород». С тех пор он сыграл за нижегородцев 55 матчей, в которых отметился шестью ассистами. В прошлом сезоне РПЛ Максим принял участие в 23 встречах и сделал три голевые передачи.