Лондонский «Тоттенхэм» достиг договоренности о трансфере центрально защитника «Брайтона» Ян Паула ван Хекке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ян Паул ван Хекке globallookpress.com

За 26-летнего голландца «шпоры» выложат 52 млн фунтов. За «чаек» 26-летний голландец играет с 2020 года, тогда за него было заплачено «НАК Бреде» всего 2 млн евро.

В минувшем сезоне ван Хекке сыграл 40 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Сейчас он в составе Нидерландов находится на ЧМ-2026 и в первом туре против Японии (2:2) вышел в стартовом составе.