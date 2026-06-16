Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о предстоящем матче против Алжира на ЧМ-2026.

Лионель Скалони globallookpress.com

«По опыту последнего чемпионата мира мы уже знаем, что первый матч не имеет решающего значения, хотя он и важен. Мы уверены, что все не заканчивается на первой игре. Нам предстоит сыграть против хорошей команды с отличным составом. Мы уверены в себе и подходим к матчу в хорошей форме.

Я чувствую себя так же, как и в первый день, когда я возглавил команду. Ничего не изменилось ни из-за критики, с которой я столкнулся, ни из-за победы, и теперь мы вновь начинаем выступление на чемпионате мира. Баланс — самое подходящее слово. Мы делаем все, что в наших силах, ради сборной Аргентины и нашей страны. Мы всегда были спокойны. Я тоже это чувствую. Опыт дает спокойствие, но преданность делу остается прежней. Мы не лучше и не хуже других», — цитирует Скалони Infobae.

Матч Аргантина — Алжир состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 мск.