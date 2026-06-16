Матч группы Н чемпионата мира между Саудовской Аравией и Уругваем состоится 16 июня в 01:00 мск. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Испания неожиданно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Таким образом, победитель этого поединка выйдет на чистое первое место в квартете.

Саудиты накануне сыграли вничью с Сенегалом. Товарищеский матч завершился ничьей 0:0. Тот же результат был у «чарруа» с Алжиром. Причем безвыигрышная серия команды Марсело Бьелсы составляет уже 4 поединка. Удастся ли кому-то сегодня одержать победу и возглавить квартет Н?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97. Ставку на тоталы за 2.02 можно посмотреть здесь.

Коэффициенты букмекеров: 8.50 — победит сборная Саудовской Аравии, 4.50 — будет ничья, 1.45 — победит сборная Уругвая.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Уругвая со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Саудовская Аравия — Уругвай смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Саудовская Аравия — Уругвай в подробном онлайн-репортаже.