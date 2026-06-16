Вингер сборной Англии Букайо Сака рассказал, что собирается выйти на матч первого тура на ЧМ-2026 против Хорватии, несмотря на свою травму.

Букайо Сака globallookpress.com

«Для игроков это самый большой риск, особенно если ты не в лучшей форме. У тебя есть выбор: либо не играть, либо выставлять себя напоказ, зная, что люди будут судить тебя одинаково. В конце концов, людям на самом деле всё равно, как ты себя чувствуешь, они ожидают от тебя результата, они ожидают от тебя выступления.

Я готов рискнуть. Я буду продолжать в том же духе. Но я чувствую себя намного лучше, чем в марте, и я готов к работе», — цитирует слова полузащитника «Арсенала» The Sun.

На протяжении второй части сезона Сака имел проблемы с ахилловым сухожилием и пока до конца не восстановился. Англия сыграет с Хорватией 17 июня в 23:00 (мск).