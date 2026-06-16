Великий бразильский нападающий и двухкратный чемпион мира Роналдо считает, что у «Селесао» неплохая сборная на этом мундиале и нужно проявить немного терпения.

«У нас хорошая команда, есть хорошие футболисты, которые приносят пользу своим клубам, но в национальной сборной им также нужно хорошо адаптироваться, чтобы показывать такие же результаты, как в клубах, не так ли?

Мы видим важность Винисиуса для "Реала". Мы хотим от него того же и от сборной, и он тоже очень старается. Иногда не получается. Поэтому нужно определённое терпение.

Нужно понимать, когда стоит атаковать соперника, когда нужно отступить назад, отдать пас, снова создать пространство и увидеть возможность для атаки. Нужно знать правильный момент для атаки. Но логично, что это два главных игрока, верно? И болельщики будут требовать результатов», — заявил Роналдо ESPN Brazil.

В первом туре Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1), дальше ей предстоит встреча с Гаити 20 июня.