Самарские «Крылья Советов» и защитник Николай Рассказов договорились о продлении контракта ещё на два года, сообщает «СЭ».

Николай Рассказов globallookpress.com

По данным источника, 28‑летний игрок будет получать 4 млн рублей в месяц, а клаузула в новом соглашении будет равна 100 млн рублей. Официально о сделке будет объявлено на днях.

Рассказов имел возможность перейти в «Локомотив» или московское «Динамо» летом на правах свободного агента, но принял решение продолжить карьеру в «Крыльях Советов», за которые выступает с 2023 года.

Всего в минувшем сезоне защитник провёл в РПЛ 26 матчей, забил один мяч и сделал 4 голевые передачи.