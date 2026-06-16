Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо прокомментировал ничью в матче с Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026.
«Дебют получился не таким, как мы хотели. Мы понимаем, что сделали хорошо, а что нужно улучшить. На чемпионате мира нет права на ошибку — здесь всё по максимуму. Мы показали, на что способны, и докажем это снова. Можете не сомневаться — с этой командой до конца. Вперёд, Испания», — написал Ольмо на своей странице в социальной сети.
Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре испанцы 21 июня сыграют с Саудовской Аравией, а Кабо-Верде 22 июня сразится с Уругваем.