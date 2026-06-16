Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче национальной команды против Колумбии на ЧМ-2026.

Элдор Шомуродов globallookpress.com

«Мы все будем болеть за Узбекистан. Колумбия — это одна из сильнейших команд Латинской Америки, которая укомплектована хорошими футболистами. Очевидно, что готовность у них тоже на приличном уровне. Но в футболе бывает всякое. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде.

Всё будет зависеть от того, как узбеки построят свою игру. Сработает ли их план на матч. Сейчас практически все умеют играть в футбол. Посмотрим, как команда реализует потенциал. Хочется ждать неожиданности, чтобы Узбекистан хотя бы не проиграл», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

Встреча между командами состоится 18 июня в Мехико. Начало матча — в 5:00 мск.