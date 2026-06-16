Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении полузащитника дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечи в мадридский клуб во время нынешнего летнего трансферного окна.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По данным Sky Sport Germany, португальский специалист высоко оценивает игровые качества 25-летнего футболиста и считает его одним из кандидатов на усиление средней линии команды. Игра Нмечи в прошлом сезоне произвела на Моуринью сильное впечатление, поэтому тренер хотел бы видеть немца в составе «сливочных».

Однако «Реалу» предстоит серьёзная конкуренция в борьбе за игрока. Интерес к хавбеку также проявляют английские гранды — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста.

В минувшем сезоне полузащитник провёл 29 матчей в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию». На его счету два забитых мяча и три результативные передачи.